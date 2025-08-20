РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Платформа на Wiser Technology превръща AI възможностите в реални бизнес резултати

„Уайзър технолоджи“ (Wiser Technology) представя Wiser AI Factory – ново поколение платформа, разработена от компанията, за да подпомага големи организации в реализирането на пълния потенциал на изкуствения интелект. В момент, когато компаниите по света преструктурират процеси и модели на управление за внедряване на генеративен AI (GenAI), Wiser предлага решение, което превръща AI възможностите в реални бизнес резултати.

„Състезанието в AI не е въпрос на инструменти, а на трансформация. Wiser AI Factory помага на нашите клиенти да излязат отвъд експериментите и да постигнат мащабируема стойност“, коментира Коста Йорданов, изпълнителен директор на Wiser Technology. „В свят, в който под 20% от организациите измерват реалната възвръщаемост от AI, тази платформа предлага ясен път – от код до конкурентно предимство“, допълни Йорданов.

Kosta-Jordanov_Коста Йорданов изп директор акционер Wiser Technology

Създадена за корпоративен мащаб

Според данни на McKinsey над 70% от компаниите вече използват GenAI поне в една бизнес функция, но малцина постигат реална възвръщаемост. Wiser AI Factory подпомага организациите в прехода от откъслечни пилотни проекти към координирани внедрявания.

Изградена за реална трансформация

Подходът на Wiser отразява това, което McKinsey определя като най-ключовия фактор за успех с GenAI: редизайн на работните процеси. Платформата е създадена да го реализира от първия ден чрез структуриран подход от т.нар. тип „AS-IS to TO-BE“ (от настоящо към желано състояние), включващ поредица от стъпки.

„Сега, когато GenAI трябва да докаже стойността си, ние помагаме на компаниите да превърнат идеите в реалност“, коментира Кристиан Смиленов, старши вицепрезидент „Стратегия и бизнес развитие“ в Wiser Technology. „Само 21% от организациите са променили работните си процеси, за да отключат пълния потенциал на GenAI. Нашата платформа им дава основа да действат бързо, да измерват резултатите и да се развиват с фокус. За нас трансформацията не е инициатива – тя е култура“, допълни Смиленов.

Според д-р Антон Герунов, вицепрезидент „Данни и изкуствен интелект“ в Wiser Technology, AI Factory дава възможност на големите организации да преминат от ранна фаза на експериментиране към бързо създаване на прототипи, които лесно се доразвиват в сигурни и мащабируеми решения в реална среда.“

Първи резултати и скалируемо развитие

Платформата вече доказа своя потенциал, отбелязват от компанията. Wiser AI Factory изигра ключова роля за спечелването на проект за AI Concierge (виртуален асистент с изкуствен интелект) в Саудитска Арабия. В партньорство с Gravitas – стратегическа компания за дизайн и технологии, базирана в Дубай – Wiser се наложи над водещи глобални консултантски фирми, благодарение на работещ POC, силно бизнес предложение, клиентски препоръки и ефективен план за изпълнение на MVP.

Този подход осигурява синхронизация с приоритетите на клиента и елиминира рискове като изолирани реални бизнес приложения и липса на яснота относно очакваната възвръщаемост.

Все повече нидерландски бизнеси използват изкуствен интелект

„Успешните AI стратегии се планират с мисъл за мащаба още от самото начало“,

коментира Коста Йорданов. „Именно върху този принцип е изградена Wiser AI Factory.“

Wiser Technology проектира, разработва и управлява софтуерни решения от критично значение за водещи организации по света. Компанията обслужва ключови сектори като автомобилостроене, авиация и отбрана, телекомуникации и финансови услуги.

С екип от почти 600 софтуерни инженери, компютърни специалисти и бизнес експерти, Wiser Technology предоставя иновативни ИТ решения от своите центрове за разработка в България и Сърбия. С централен офис в София, Wiser Technology е една от водещите компании на „Българска фондова борса“ и оперира консултантски офиси в Ню Йорк и Франкфурт.

В момента сделки с акциите на дружеството на БФБ се сключват на цена от 5.65 лева за един брой. Това оценява компанията на над 92 млн. лева пазарна капитализация.

