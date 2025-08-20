С нови директори за новата учебна година ще се похвалят 280 образователни институции

Общо 280 образователни институции – училища, центрове за специална образователна подкрепа, за подкрепа на личностното развитие, за подкрепа на приобщаващото образование, както Държавният логопедичен център – са с нови директори. Те бяха избрани при проведени на два етапа конкурси, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Оттам уточняват, че през миналия месец са стартирани общо 442 изборни процедури. В първия етап кандидатите решавали тест, единен за цялата страна. На следващия етап те трябвало да представят концепция за развитие на съответната образователна институция и да решат два конкретни казуса пред комисията за избор.

Oбщо 765 са били подадените заявления за обявяване на конкурси. За 82 нямало заявени кандидати и процедурите били прекратени, а за други 80 – нямало нито един предпочетен от борещите се за поста директор. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

Така с нови директори общо 251 училища ще започнат учебната година. Избрани са и титуляри на 17 цeнтъра за специална образователна подкрепа, на 8 центъра за подкрепа на личностното развитие, на три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.