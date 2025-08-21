Нови перспективи за дома при достъпни условия от Fibank

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своите клиенти продукт без аналог на българския банков пазар за ремонт или текущи нужди – потребителски кредит „Дом +“.

Кредитът е със срок от 15 години и без изискване за обезпечение, като осигурява допълнителни средства за клиентите с активен ипотечен кредит от ПИБ.

„Дом +“ се отпуска в размер до 100 000 лева или тяхната равностойност в евро, а кандидатстването за кредита, подписването на договора и усвояването могат да се извършват и изцяло онлайн. За искания, подадени през сайта или приложението на банката My Fibank, както и на кратък номер *2265, не се дължи такса.

Новият потребителски кредит от Fibank е естествено допълнение към ипотечните кредити на Първа инвестиционна банка, които са с гъвкави условия. С ипотечния кредит „Право на избор“ клиентите нямат ограничение в размера на кредита и могат да финансират до 85% от пазарната стойност на бъдещото си жилище. Няма такси за кандидатстване и правно становище, а одобрението на база доход, е в рамките на 1 работен ден.

Допълнителни предимства са:

  • възможност за ползване на средства в режим на овърдрафт от 1 до 5 години;
  • предварително одобрен лимит за овърдрафт и кредитна карта;
  • максимална възраст на кредитополучателя към падежа на кредит – 75 г.

Първа инвестиционна банка допуска и покупката на имот със степен на завършеност „груб строеж“, при определени от банката изисквания.

