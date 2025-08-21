Очаква се екомерс секторът да достигне 10.65 млрд. долара до 2030 година

SentecaCommerce, водеща компания в областта на технологиите за електронна търговия, интегрира логистичната мрежа на euShipments.com в своята екосистема. През последните месеци euShipments.com обработва над 1 милион пратки на месец, което я позиционира като един от най-мащабните играчи в региона. Партньорството дава възможност чрез автоматична синхронизация на поръчки и данни в реално време, онлайн търговците да могат да управляват международните си доставки.

SentecaCommerce предоставя на екомерс бизнесите цялостна услуга за управление на онлайн магазини, осигуряваща всички инструменти за администриране на продукти, поръчки и плащания. Партньорството с euShipments.com, което се реализира сега, допълва тези функционалности с оптимизираните решения за фулфилмънт* и международни доставки на логистичната компания.

“euShipments е първият и за сега единствен фулфилмънт партньор, който добавяме в екосистемата си.

Държим да работим с най-качествените и опитни доставчици на екомерс услуги и така взехме решението за това ни партниране”, коментират от SentecaCommerce.

„С една единствена интеграция между SentecaCommerce и партньорите ни от euShipments.com нашите клиенти, които търгуват трансгранично, ще могат да се възползват от над 800 метода на доставка, 15 фулфилмънт центъра и достъп до 27 европейски пазара”, заяви Мартин Петров, партньор в SentecaCommerce.

Клиентите получават единна среда, където могат да управляват всички аспекти на онлайн бизнеса си – от създаването на продуктови страници до автоматизираното изпълнение на поръчките и тяхната доставка. Резултатът е значително спестяване на време и ресурси за екомерс търговците, като така те могат да се фокусират върху растежа на бизнеса си вместо върху оперативните детайли.

„Днес компанията ни обработва поръчки и пратки в 7 собствени и 8 партньорски склада в ЕС“, коментира Светлозар Димитров, съосновател и изпълнителен директор на euShipments.com.„Партньорството ни със SentecaCommerce опростява логистиката за екомерс бизнеса, като му дава инструментите да се съсредоточи върху разрастването на продажбите, докато ние се грижим за целия следпродажбен процес – от изпълнението на поръчките до доставките на територията на ЕС.”

Очаква се в най-скоро време двете компании да споделят повече информация за първите общи клиенти

и данни за реализираните бизнес оптимизации. Съвместната работа на SentecaCommerce и euShipments.com е от ключово значение за европейския пазар на електронна търговия. Последните оценки, показват, че бързият и динамичен растеж на сектора ще продължи. По прогнози на Grand View Research пазарът на електронна търговия в Европа ще достигне приходи от 10.65 млрд. щатски долара до 2030 година.

Потенциалът на сектора е огромен, коментират от euShipments.com. Броят на онлайн купувачите ще продължи да расте, като по данни на ЕК процентът им спрямо всички Интернет потребители се е увеличил от 59% през 2014 г. до 77% през 2024 година.

*Фулфилмънт е процесът по съхранение, обработка, опаковане и доставка на поръчки от името на онлайн търговци. Той позволява на бизнеса да аутсорсне логистиката и да се фокусира върху растежа.