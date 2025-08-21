Приходите на „Трейс груп“ от строителни договори намаляват с 24.44% за полугодието

През второ тримесечие на 2025 г. отчетените приходи (без финансови) от „Трейс груп холдинг“ АД са на стойност 187.57 млн. лв. и намаляват с 25.62% в сравнение със същия период на миналата година. Най-съществен дял от тях (98%) запазват приходите по строителни договори, които са в размер на 184.14 млн. лв. и намаляват с 26.44% на годишна база. Това показват данните в междининя финансов отчет на дружеството.

Разпределени по сегменти, общо 55.53% от приходите /без финансови/ са реализирани в страната ни. Други 15.80% са от бизнес в Сърбия, 28.34% – на територията на Румъния , а останалите 0.33% в Чехия.

„Трейс груп холд“ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура –

строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Портфолиото компанията също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Финансовите приходи към края на юни са на стойност 5.7 млн. лв. и се увеличават с 270.85% спрямо същия период преди година. С най-съществен дял в групата са приходите от операции с финансови инструменти, положителни курсови разлики, както и приходи от лихви.

Разходите по икономически елементи са на стойност 185.38 млн. лв. и намаляват

на годишна база с 23 процента. В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 45.35 млн. лв. (24.46% относителен дял.), които намаляват. За външни услуги са платени 122.47 млн. лв. (66.06% дял) и също намаляват. Разходите за заплати и осигуровки на персонала са в размер на 14.24 млн. лв. (7.68% дял.) и нарастват с 30.12% на годишна база. В компанията и нейните клонове в чужбина в кра яна юни работят 285 души. Най-много са наетите в България – 54.82% от всички служители, а останалите са в Сърбия и Румъния.

Финансовите разходи на „Трейс груп холд“ са на стойност 5.78 млн. лв. и нарастват със 118.80% на годишна база. С най-значителен дял от тях (57%) са разходите, свързани с отрицателни курсови разлики, за лихви и за банкови гаранции. Общо 44.16% от финансовите харчове са направени в страната.

Числата в отчета показват, че в края на юни общо приходите са на стойност 193.27 млн. лв., а разходи по дейността – 190.96 млн. лева. Така се формира междинен финансов резултат след данъци – печалба в размер на 2.28 млн. лева.

Прогнози

От компанията прогнозират понижение на приходите по договори с клиенти с 27.37% до 289.53 млн. лева в края на септември. Паричните постъпления по строителни договори също се планира да са по-ниски на годишна база (с 27.96%).

При другите доходи – наеми на собствени активи, получени или отписани обезщетения и неустойки, очакванията на мениджърите на „Трейс груп“ са за ръст с 43.37 процента.

Акциите на “Трейс груп холд” се търгуват на “Българска фондова борса”. От началото на годината цените им се повишават, като преминаха през максимума от 6.48 лв. един брой. В момента сделки има на 5.75 лева. А това оценява компанията на над 139 млн. лв. пазарна капитализация.