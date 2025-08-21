Вашингтон да се справи с бума на незаконната търговия със злато на Новия континент

Американските управляващи във Вашингтон са подложени на натиск да активизират усилията си за борба с незаконната търговия със злато – една от най-големите и най-бързо развиващи се „подземни“ дейности в Западното полукълбо.

Бумът на незаконния добив и трафик на жълтия метал в няколко южноамерикански държави се е превърнал в криза, която е твърде голяма, за да бъде игнорирана от Съединените щати, според доклад на Коалицията за Финансова отчетност и корпоративна прозрачност (FACT), публикуван на 20 август.

Експерти от бранша предполагат, че в Колумбия и Перу – водещи производители на растенията, използвани за производството на кокаин – незаконното злато генерира повече пари за организираната престъпност, отколкото самата търговия с наркотици. Това се е случило след като цените скочиха до рекордни върхове, основно заради покупките на централните банки и инвеститорите, търсещи убежище от геополитическото напрежение.

Надпартийният алианс от над 100 щатски, национални и международни организации, призова Конгреса да приеме законопроект, който да се бори с екологичното и социалното въздействие на незаконния добив на скъпоценната суровина. FACT иска също това неправомерно производство да бъде градивен елемент за преследване на прането на пари и златото да бъде включено в трансграничното отчитане на валута.

„Като направят незаконния добив на злато, трафика и свързаното с него пране на пари по-малко печеливши и с вероятни по-сериозни последици, Съединените щати могат да играят важна роля за намаляване на финансовите стимули, движещи тази опустошителна престъпна дейност“ пише FACT.

В доклада се отбелязва, че американците не разполагат с инструменти за ефективен отговор на незаконния добив – ситуация, усложнена допълнително от промяната на приоритетите в администрацията на Тръмп и съкращенията на персонала през тази година.

FACT призовава Белия дом да активизира усилията за правоприлагане и наказателно преследване срещу транснационални престъпни мрежи, участващи в незаконната търговия с благородния метал, да въведе специфични за него санкции, и да възобновят финансирането на международни проекти, свързани с борбата с незаконния добив на злато. Администрацията трябва също така да изисква да се събират основни сведения за истинските собственици на компаниите, както и да засили международния обмен на информация и да настоява за надлежна проверка за Монетния двор на Съединените щати.

„Очаква се препоръките да отекнат в американци, които са загрижени за организираната престъпност в Латинска Америка и я виждат като заплаха за интересите и стабилността на САЩ“, заяви в телефонно интервю Джулия Янсура, програмен директор на FACT за екологични престъпления и незаконно финансиране.