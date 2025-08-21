РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Северна Корея ще изпрати нов военен контингент в Русия

Ким Чен-ун

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е изразил възхищение от „героичните“ севернокорейски войски, които са се сражавали на страната на Русия във войната срещу Украйна. Похвалите са били отправени по време на среща с офицери, участвали в задграничната военна операция, съобщи севернокорейската информационна агенция КCNA.

По оценки на южнокорейското разузнаване Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в подкрепа на Москва и планира да изпрати нов контингент.

Това военно сътрудничество се задълбочи след като през юни миналата година Ким Чен-ун и руският президент Владимир Путин сключиха договор за стратегическо сътрудничество, който включва и отбранителен пакт.

