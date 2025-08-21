Туризмът и изследователските експедиции замърсяват Антарктида

Учени предупреждават, че растящият брой туристи и разширяващите се научни проекти в Арктика водят до сериозно замърсяване на един от последните недокоснати райони на планетата.

Международен екип изследователи съобщава, че в райони, където има човешко присъствие, концентрацията на фини частици с тежки метали е десетократно по-висока в сравнение с преди 40 години.

Причината е рязкото нарастване на туризма – от 20 000 души годишно преди две десетилетия до около 120 000 днес, според Международната асоциация на антарктическите туроператори.

„Все по-голямото човешко присъствие в Антарктида поражда опасения за замърсители от изгаряне на изкопаеми горива – от кораби, самолети, превозни средства и инфраструктура,“ отбелязва списание Nature Sustainability.