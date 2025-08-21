Sony ще повиши цените на PlayStation 5 поради „трудните икономически условия“

Японската транснационална корпорация, която действа в областта на електрониката и медиите – Sony Corporation, обяви увеличение на цените на своите продукти. Конзолите PlayStation (PS) ще поскъпнат от 21 август.

Според изявлението на вицепрезидента на компанията по глобалния маркетинг Изабел Томатис, цената на стандартната версия на PS5 ще се увеличи с 10 на сто – до 550 долара, Digital Edition ще струва 500 долара, а Pro версията – 750 долара.

Компанията обясни това решение с „трудните икономически условия“.

В началото на август японската компания Nintendo също увеличи цената на своята конзола Nintendo Switch с 13 на сто – до 340 долара. През месец май Microsoft предприе подобна стъпка, като повиши цената на Xbox Series X с 20 на сто наведнъж – до 600 долара.