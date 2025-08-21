РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иван Иванов и Николай Нанков инспектират довършителните работи по АМ „Европа“

АМ Европа

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков ще инспектират довършителните дейности по АМ “Европа”.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансеропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина) и се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата.

Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“.

Инспекцията ще се проведе днес, 21 август, от 10:00 часа.

