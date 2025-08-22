Boeing е близо до сделка за доставка на 500 самолета на Китай

Boeing Co. е близо до сключване на сделка с Китай за продажба на 500 самолета. Според Bloomberg, позовавайки се на източници, сделката, „подготвяна от години“, може да сложи край на спада в продажбите на компанията в Китай.

Според агенцията, все още се обсъждат условията, по-специално „видовете и обемите на моделите самолети, както и сроковете за доставки“. В същото време окончателното решение все още зависи от това дали двете страни „ще прекратят търговската си вражда“.

Твърди се също, че китайските власти вече са „започнали консултации с местни авиокомпании“ относно броя на самолетите Boeing, от които се нуждаят.

Последната голяма сделка на Boeing с Китай беше сключена през ноември 2017 г.

по време на държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай. Споразумението включваше ангажименти за доставка на 300 теснофюзелажни и широкофюзелажни самолета на обща стойност 37 милиарда долара.

Boeing е основана от Уилям Е. Боинг в Сиатъл, Вашингтон, на 15 юли 1916 година. Настоящата корпорация е резултат от сливането на Boeing с McDonnell Douglas на 1 август 1997 година.

Корпоративната централа на Boeing Company се намира в квартал Кристъл Сити в окръг Арлингтън, Вирджиния. Компанията е организирана в три основни подразделения: Boeing Commercial Airplanes (BCA), Boeing Defense, Space & Security (BDS) и Boeing Global Services (BGS).