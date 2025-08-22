Активите на Групата Fibank се увеличават до 17.08 млрд. лв. в края на юни

Активите на Групата Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) към края на юни достигат 17.08 млрд. лв., като отбелязват увеличение спрямо края на 2024 г. от 223 млн. лева. По размер на активите кредитната институция запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система. Това показват данните в тримесечния ѝ консолидиран отчет за второ тримесечие на тази година.

Депозитите от други клиенти са в размер на 13.67 млрд. лв. с нетно намаление за 2025 г. от 284 млн. лева. И по този показател Групата поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал на „Първа инвестиционна банка“ към юни възлиза на 1.85 млрд. лв. и се увеличава с 127 млн. лв. от началото на годината.

Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на второто тримесечие са в размер на 9.27 млрд. лв., като увеличението спрямо края на миналата година е със 728 млн. лева.

Нетната печалба на Групата за първото полугодие възлиза на 128.07 млн. лева.

Счетоводната стойност на акция в лева на консолидирана основа се повишава от 11.56 лв. към декември миналата година до 12.42 лв. към края на юни.

Общите приходи от банкови операции от началото на тази година са на стойност 291.37 млн. лв. (при 279.35 млн. лв. за същия период на 2024-а). Нетният лихвен доход за периода януари – юни е в размер на 238.13 млн. лв. и е с ръст от 17.54 млн. лв. спрямо същия период миналата година. Нетният доход от такси и комисиони е 85.21 млн. лв. и е с 3.41 млн. лв. по-висок спрямо същия период на 2024-а.

Към юни общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ в България е 114,

като 34 локации има в София и 80 – в градовете извън столицата. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката във финансовия отчет.

От началото на тази година цените на акциите на „Първа инвестиционна банка“, които се търгуват на “Българска фондова борса”, поскъпват. В момента сделки се сключват на цена от 5.24 лв. за един брой при 4.30 лева в началото на януари. Така борсовите играчи повишават пазарната капитализация на дружеството до 781 204 352 лева.