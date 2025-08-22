ЕС ускорява плановете за цифрово евро след като САЩ прокараха закон за стейбълкойн

Представители на Европейския съюз (ЕС) ускоряват плановете за въвеждане на цифрово евро, след като новият американски закон за stablecoin (стейбълкойн) задълбочи опасенията за конкурентните позиции на европейската дигитална валута.

През юли, след ударно лобиране от страна на криптовселената, Конгресът на Съединените щати прие знаков закон, който регулира пазара на стейбълкойн, оценяван на 288 млрд. щ. долара, доминиран от зелените пари. Да припомним, че стейбълкойн е вид виртуална цифрова монета, обвързана едно към едно със съответната национална валута и обезпечена с резерви като държавни облигации.

Според добре информирани източници, откакто е приет т. нар. Genius Act, представители на ЕС са „преосмислили плановете за дигиталното евро“. Те са добавили, че властите вече обмислят пускането на дигитално евро на публична блокчейн мрежа като Ethereum или Solana, вместо на частна, както се очакваше преди, поради опасения за поверителност.

Европейската централна банка работи от няколко години върху потенциалното създаване на цифрова версия на еврото, която би била безплатна за използване в цялата еврозона. Привържениците на идеята твърдят, че такава дигитална валута би дала на хората достъп до форма на плащане, подкрепена от централната банка, тъй като употребата на пари в брой намалява, и същевременно би популяризирала единната европейска парична единица в световен мащаб.

Представители на ЕС сега се притесняват, че новото американско законодателство ще стимулира вече нарастващото използване на деноминирани в долари цифрови монети, и смятат, че е необходимо дигитално евро, за да се защити доминиращата позиция на единната валута на целия континент.

Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния борд на ЕЦБ, заяви през април, че действията на Белия дом по насърчаване на „стабилни монети“, обезпечени с долари, „поражда опасения за финансовата стабилност и стратегическата автономност на Европа“. Той добави, че това може да доведе до „прехвърляне на депозити в евро в Съединените щати и до по-нататъшно засилване на ролята на зелените пари в трансграничните плащания“.

Крипто компаниите Circle и Tether са сред онези, които обработват операции със стейбълкойн, обвързани с щатския долар, а американски банки, между които „Ситигруп“ и „Джей Пи Морган Чейз“, обмислят да пуснат свои собствени.

Дигиталните валути на централните банки са цифрови форми на публични пари. Китай е най-напреднал в материята, докато Обединеното кралство все още обмисля дали да създаде дигитален паунд.

В момента се котират няколко стейбълкойн, деноминирани в евро, най-голямата от които се управлява от Circle (EURC) и има пазарна капитализация от малко над 225 млн. щ. долара. Обвързаните с еврото стабилни монети са вторият по големина пазарен сегмент, но общата им пазарна оценка е скромна – малко над 600 млн. щ. долара, по информация на CoinMarketCap. Създаването на дигитална монета от самата ЕЦБ обаче би затвърдило ангажимента на региона към този вид активи.

Ако цифровото евро се управляваше на публичен блокчейн, то ще може да се търгува навсякъде и по този начин би създало потенциал за разширяване на обхвата на обращението и използването му. Европейските банкери обаче са предпазливи по отношение на съществуващите блокчейни, защото трансакциите са публични, а това поражда опасения за поверителността.

Според пожелал анонимност източник, дигиталното евро в очакваната му частна форма ще прилича „много повече на това, което прави Народната банка на Китай, отколкото на вариантите на частните компании в Съединените щати“, визирайки цифровия вариант юана на китайските централни банкери, който се управлява частно.

ЕЦБ заяви, че обмисля „различни технологии – както централизирани, така и децентрализирани – при разработването на дигиталното евро, включително технологии за разпределен регистър“ и че решение по въпроса все още не е взето.