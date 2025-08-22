Честата консумация на кашу може да подобри сърдечно-съдовото ви здраве и метаболизма, като същевременно помага по-ефективно да контролирате теглото си.

Според FoodData Central – база данни на Министерството на земеделието на САЩ, една унция (28 грама) сурово, несолено кашу съдържа около 157 калории, 5 грама протеин, 12 грама мазнини, 9 грама въглехидрати и 1 грам фибри. Това хранително съдържание означава, че те почти се изравняват по количество протеин с еквивалентно количество сготвено месо.

Кашуто е също така богат източник на основни минерали като мед, магнезий, манган, цинк, фосфор, желязо, селен, тиамин, витамин K и витамин B6.

Какво се случва с тялото ви, когато често консумирате кашу?

1. Подобрена защита срещу болести

Кашуто е богато на антиоксиданти като полифеноли и каротеноиди, които неутрализират вредните свободни радикали, намаляват възпалението и повишават устойчивостта на организма. Консумацията на цели, сурови ядки носи най-големи антиоксидантни ползи, тъй като печенето може да ги намали.

2. По-добър контрол на теглото

Според Националната медицинска библиотека, хранителни режими, включващи ядки, водят до по-голяма загуба на тегло и по-ниско телесно тегло в сравнение с диети без ядки.

Това вероятно се дължи на факта, че организмът усвоява само около 84% от калориите в кашуто, защото част от мазнините остават „заключени“ в клетъчната стена и не се абсорбират.

Суровите, цели кашу ядки може да имат най-добър ефект за отслабване.

3. По-здраво сърце

Изследвания показват, че кашуто подпомага сърдечното здраве, особено при хора с диабет тип 2. В едно проучване е установено, че включването на кашу като 10% от дневния калориен прием понижава съотношението LDL (лош) към HDL (добър) холестерол. Други изследвания свързват кашуто с повишаване на HDL и понижаване на кръвното налягане.

Резултатите обаче са смесени и са нужни още проучвания.

4. Управление на диабет

За хора с диабет тип 2, кашуто може да е полезно, тъй като съдържа много фибри, които контролират резките покачвания на кръвната захар. В проучвания хора с диабет тип 2, които включват кашу в диетата си, показват по-ниски нива на инсулин – знак за по-добър контрол на кръвната захар.

Макар че кашуто е безопасно за повечето хора, то съдържа урушиол – токсично вещество, което се среща и в отровния бръшлян, но се премахва по време на обработката. Затова е препоръчителна умерена консумация.

За да избегнете излишен прием на сол и мазнини, най-добре е да избирате несолено, сухо изпечено или напълно сурово кашу, вместо търговски печени или осолени варианти.

Четете още: Открийте скритите ползи от шафрана