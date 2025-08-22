РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кметът на Брюксел: Линия кокаин е по-евтина от ром с кола

кметът на Брюксел Филип Клос

Евтините и лесно достъпни наркотици са сред основните причини за рязък скок на престъпността в белгийската столица, предупреди кметът на Брюксел Филип Клос в интервю за в. „Льо Соар„.

„Трябва да отбележа, че е по-евтино да смъркаш линия кокаин, отколкото да изпиеш ром с кола. Лаборатории за синтетични наркотици има навсякъде, а парите са умопомрачителни – едно място за улична продажба може да носи по 20 000 евро на ден,“ заявява Клос.

По думите му обаче само повече полиция по улиците няма да реши проблема. Според него е необходимо да се обсъдят причините за силната зависимост на обществото от наркотиците и да се работи съвместно със здравните специалисти.

Белгия се превърна в ключов разпределителен център за наркотици в Европа, най-вече заради огромните количества кокаин, пристигащи през пристанище Антверпен.

Само през 2025 г. в Брюксел са регистрирани поне 60 стрелби, свързани с наркобизнеса. По официални данни през 2024-та те са били 92, като девет души са загубили живота си.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

