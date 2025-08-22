BYD открива „автомобилен Дисниленд“ в Китай

Китайският автомобилен гигант BYD откри голям център за обучение по шофиране в Джънджоу. Този тематичен парк вече е наречен „автомобилен Дисниленд“ в медиите.

Комплексът включва състезателна писта с дължина 1.7 км с девет завоя и права от 550 метра, което би трябвало да е достатъчно за флагманските модели на BYD да ускорят до 220 км/час. До пистата има зона с площ от 15.3 хиляди квадратни метра, където шофьорите могат да усвоят различни упражнения, като слалом и тестове с лосове, и да изпробват функции за автоматично паркиране.

Освен това

BYD е построил първата в Китай кръгла писта с диаметър 44 метра

от 30 хиляди гладки базалтови блока, наречена Low Friction Circle. Тя е покрита с 3 мм дебел слой вода, за да симулира шофиране по сняг и лед. Kick-Plate Zone симулира заледен път, а подвижните плочи, вградени в повърхността, причиняват загуба на контрол. Има и 70-метров басейн, в който например SUV-ът YangWang U8 може да демонстрира способността си да се държи на повърхността.

И накрая, комплексът разполага с голяма пясъчна дюна Sand Incline, която е построена от 6200 тона пясък, симулирайки зърнестия състав на пустинята Алша. Дюната е висока почти 30 метра, а наклонът е 28 градуса. От китайския концерн заявиха, че поради размерите си тази конструкция вече е вписана в Книгата на рекордите на Гинес. Има и специална зона за отдих за гостите на парка.

Билетите струват от 899 до 6666 юана (от 125.23 до 928.36 долара). Най-скъпият включва возене на всички налични модели и достъп до всички зони на комплекса, както и настаняване в близък петзвезден хотел.