Ще се разбере дали е възможно мирно споразумение в рамките на две седмици, обяви Тръмп

В рамките на две седмици ще се разбере дали е възможно мирно споразумение за Украйна. Това обяви по-рано през седмицата президентът на САЩ Доналд Тръмп и преповтори тази си позиция при направеното по-рано днес официално изявление, съобщи NewsNation. Американският президент обяви и че жребият за Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се тегли е на 5 декември в „Кенеди Център“ във Вашингтон.

Той предложи и руският президент Владимир Путин да присъства на Световното първенство, като изрази разочарованието си от липсата на мирно споразумение за Украйна.

Тръмп коментира, че Световното по футбол ще привлече шест милиона фенове и ще генерира над 30 милиарда долара за американската икономика, като освен това ще създаде 185 000 работни места.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино добави, че в рамките на първенството, в което ще участват 48 отбора, само за месец ще се изиграят 104 мача. Джани Инфантино даде възможност на Тръмп да подържи купата от Световното първенство – привилегия, която рядко се дава на хора, различни от победителите.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноъм заяви, че администрацията ще гарантира, че тези, които искат да посетят САЩ, за да гледат на мачовете от Световното първенство, ще получат съответните визи. „Те ще могат да влязат без особени затруднения. За някои държави това ще става по-лесно, отколкото за други“, призна Ноъм.

Тръмп засегна и темата за разполагането на Националната гвардия във Вашингтон, окръг Колумбия, като постави под въпрос статистиката, според която престъпността е намаляла в района и обвини медиите, че лъжат, като разпространяват новини, че ресторантите търпят загуби, откакто в района има разположени федерални войски.

„Кметът Баузър е по-добре да се стегне или вече няма да бъде кмет“, обърна се Тръмп с предупреждение към кмета демократ на Вашингтон.

Той добави и че ще въведе извънредно положение, ако има риск за федералните войски. Президентът също така обяви, че що се отнася до борбата с престъпността, ще насочи всички сили към Чикаго.

Междувременно стана ясно, че министерството на правосъдието ще започне да предоставя на Конгреса документи, свързани с разследването срещу Джефри Епстийн, а председателят на Федералния резерв предположи, че скоро може лихвените проценти да започнат да падат.

Специалното изявление на Тръмп от Овалния кабинет е направено на фона на акция на ФБР в дома на Джон Болтън във Вашингтон. Болтън е бил съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Тръмп като президент.

Тръмп, който се самоопредели като главен служител на реда в страната, обяви, че не е бил информиран за акцията в дома на бившия си служител.

Акцията е свързана с класифицирани документи, съобщиха два източника, запознати с обиска, пред NewsNation. Болтън не е бил задържан и срещу него не е повдигано обвинение, съобщи Associated Press, отбелязвайки, че всички претърсвания на ФБР изискват съответните заповеди, одобрени от съда.

Тръмп отрече да е знаел предварително за акцията, уточнявайки пред репортери: „Казах, че не искам да знам за това. Да правят, каквото трябва. Аз не искам да знам, но очаквам по-късно днес да бъда информиран от служители на Министерството на правосъдието.