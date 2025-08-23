Приходите от мита ще редуцират дефицита на САЩ с 4 трлн. долара през идните 10 години

Приходите от мита, които са в основата на търговската политика на американския президент Доналд Тръмп, ще намалят дефицита на Съединените щати с 4 трлн. щ. долара през следващото десетилетие, което ще помогне да се тушират опасенията, че данъчният закон на Белия дом ще влоши публичните финанси на страната, според фискалния надзорник на Конгреса.

Бюджетната служба на Конгреса (CBO) съобщи на 22 август, че обявените митнически ставки от началото на годината досега ще намалят първичните дефицити с 3.3 трлн. долара за периода до 2035-а, а лихвените плащания ще спаднат с допълнителни 700 млрд. „В резултат на това митническите промени ще свалят общия дефицит с 4 трлн. долара“, каза Филип Суейгъл, директор на CBO – незпартийна агенция, която е част от законодателната власт на правителството.

Цялостният ефект от митата върху нивата на дълга през периода е с около една трета по-висок от първоначалната оценка от 3 трлн. долара на бюджетната служба, направена въз основа на мерките, обявени между януари и средата на май. Последните сметки показват, че въздействието на приходите от налозите по вноса ще притъпи фискалния удар от знаковото законодателство за разходите на Тръмп (One Big Beautiful Bill Act), което се очаква да увеличи нивата на дълга с 4.1 трлн. долара през периода. Президентът не пропусна да се възползва от доклада и заяви на 22 август, че той показва, „че Тръмп е бил прав“ и че приходите от мита „ще намалят дефицита с числа, далеч по-големи от очакваните – нещо нечувано“.

Публичните финанси на Съединените щати са централна тема за инвеститорите през последните месеци, като някои парични мениджъри предупреждават, че съотношението на дълга към БВП на страната от около 100% е намалило привлекателността на държавните ценни книжа. Анализът на CBO не отчита влиянието на митата върху големината на стопанството. Икономистите очакват налозите да се окажат спирачка за растежа. Суейгъл пък предупредждава, че оценките са „предмет на значителна несигурност“, позовавайки се на „въпросителни за времето, възможните изключения и липсата на прецеденти“.

Въпреки това докладът е сериозна подкрепа за Тръмп и членовете на неговата администрация, които отдавна твърдят, че митата ще напълнят държавната хазна достатъчно, за да компенсират ефектите от допълнителните разходи. Министърът на финансите Скот Бесънт заяви на 20 август, че очаква митническите приходи през тази година да се увеличат „значително“ спрямо предишните му предвиждания. „Ще намалим дефицита спрямо БВП. Ще започнем да изплащаме дълга и впоследствие това може да се използва като компенсация за американския народ“, каза той пред CNBC.

CBO очаква само през 2025-а настоящите митнически ставки да донесат приходи за около 200 млрд. долара в сравнение с около 80 млрд. долара годишно през последните пет години.

Рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс глоубъл“ запази през тази седмица кредитната оценка на Съединените щати със стабилна перспектива, като мотивира решението си именно с притока на приходи от налози по вноса, въпреки въздействието на законопроекта за разходите. Лиза Шинелер – директор на отдела за държавни рейтинги в „Стандард енд Пуърс“ – заяви, че макар все още да има значителни неизвестни по въпроса за бъдещото развитие на митническите равнища, ще са налице доста съществени митнически постъпления. И те „биха могли потенциално да компенсират част от влошаването на фиска или слабостите, които биха произтекли от този законопроект“.

Другата голяма кредитна агенция „Фитч рейтингс“ също отбелязва ефекта от „скока на приходите от мита“ върху държавната хазна във взетото на 22 август решение да остави непроменен рейтинга си за дълга на Съединените щати. Но предупреждава, че „големите фискални дефицити“ ще се запазят, като недостигът на консолидирания държавен бюджет ще се увеличи отново през 2026-а и 2027-а след спада през тази година.

Някои анализатори предупредиха, че има реален риск въздействието на митата да бъде надценено в дългосрочен план, като положителният им ефект върху американските публични финанси вероятно ще отслабне с времето. „Това е временен тласък, а не е нещо, което наистина ще промени цялостната история“, коментира Томас Торгерсън – управляващ директор на американската фирма за финансови услуги Morningstar. Той посочва липсата на яснота каква част от тези приходи всъщност ще бъдат трайни и ще се получават година след година. Според него, след като митническите ставки се установят, съществува риск от „отклоняване на търговията“, при което износителите се преориентират от Съединените щати към страни с по-ниски мита. И „в крайна сметка се наблюдава по-слаб поток от приходи в средносрочен план.“