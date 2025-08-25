HSBC Private Bank проверява над 1000 от своите богати клиенти в Близкия изток

HSBC Private Bank започна проверка на над 1000 от своите богати клиенти от Близкия изток и уведоми някои от тях, че вече няма да могат да ползват услугите на банката. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на собствени източници.

Според вестника, в резултат на одита, сред клиентите на HSBC вече не са граждани на Саудитска Арабия, Катар, Ливан и Египет, чието богатство надхвърля 100 милиона долара.

В отговор на информацията за одита на клиентите, самата банка заяви, че „остава ангажирана с развитието на бизнеса както в Близкия изток, така и в Швейцария“. Financial Times свързва одита с

необходимостта банката да спазва изискванията на швейцарския финансов регулатор FINMA.

През 2024 г. на HSBC беше забранено да привлича известни публични личности като клиенти, след като регулаторът откри нарушения на законите за борба с прането на пари от страна на банката. FINMA установи, че HSBC не е проверила правилно множество транзакции между 2002 и 2015 г., по време на които между Ливан и Швейцария са преведени над 300 милиона долара. На банката е наредено да провери транзакциите на всички свои богати клиенти и ѝ е забранено да започва работа с нови, докато проверката не приключи.

HSBC Private Bank е основният бизнес за частно банкиране на HSBC Group.

Холдинговата й компания е HSBC Private Banking Holdings (Suisse) S.A, която пък е изцяло собственост на британската HSBC Bank plc. Сред дъщерните ѝ дружества са HSBC Private Bank (Suisse) S.A., HSBC Private Bank (UK) Limited, HSBC Private Bank (C.I.) Limited, HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A., HSBC Private Bank (Monaco) S.A. и HSBC Financial Services (Cayman) Limited.

HSBC Private Bank, заедно с бизнеса за частно банкиране на HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (действащ като HSBC Trinkaus), известен колективно като Global Private Banking, предоставя услуги на заможни хора и техните семейства чрез 96 офиса в около 43 държави и територии в Европа, Северна и Южна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток и Африка.