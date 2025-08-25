Втора вътрешна проверка в МВР по делото „Бургазлиев“

Под натиска на подозренията в опорочаване на разследването на катастрофата, в която управляваното от 18-годишния Никола Бургазлиев АТВ прегази 5 човека в Слънчев бряг, министърът на вътрешните работи Даниел Митов разпореди втора вътрешна проверка, назначена със заповед на главен комисар Захари Васков ГД „Национална полиция“.

Предмет на проверката са действията на полицейските органи и длъжностните лица във връзка с досъдебното производство, чието манипулиране близки на пострадалите сочат от първия ден след трагедията. В свой сигнал до Митов те изразяват недоволство от първата проверка, разпоредена от директора на Областната дирекция в Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Първо стана ясно, че бащата на Никола Бургазлиев е полицай, а майката работи в съдебната система. последва пускането му под домашен арест, което въззивният съд замени със задържане под стража пак под протестен натиск. И пак заради него прокуратурата склони да преквалифицира обвинението от средна в тежка телесна повреда. Междувременно няма яснота защо не е разпитана Виктория, която Бургазлиев возил до себе си на АТВ-то. А пък защитата му лансира невероятната версия за внезапно настъпила двойна техническа неизправност – че изведнъж педалът за газта залепнал в натиснато докрай положение, а този за спирачката напълно отказал.