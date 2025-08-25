Проверява се въздействието на туристическия поток върху опазването на Сикстинската капела

Ръководството на Ватиканските музеи възнамерява да проучи опазването на стенописите на Сикстинската капела, която се посещава от около 7 милиона туристи всяка година. Служителите се опасяват, че произведенията на Микеланджело може да са изложени на негативното въздействие на прах, висока влажност и въглероден диоксид, издишван от милиони туристи.

Ръководителят на отдела за реставрация на Ватиканските музеи Паоло Виолини заяви, че проверката на стенописите ще започне през януари и ще продължи около три месеца. „Нашата работа е по-скоро като лекарство. Трябва да се уверим не само, че изображението остава непокътнато, но и че говори с оригиналния си глас“, каза Виолини.

Очаква се инспекцията и евентуалната реставрация на стенописите да приключат преди началото на Великденската седмица, която през 2026 г. започва на 5 април за католиците. Музейните служители ще проверят и доколко добре настоящата климатична и вентилационна система предпазва стенописите на Микеланджело от атмосферните условия. Ако е необходимо, експерти ще направят корекции в сложната система.

Папа Юлий II основава музеите през XVI век.

Това изключително културно и историческо богатство, наброява 11 музея с 5 галерии и 1400 зали. Сикстинската капела и Стаите на Рафаело са задължителните спирки при обиколката на Ватиканските музеи.

Началото е поставено с мраморна статуя, закупена преди 500 години. Скулптурата Лакоон и синовете му – свещеникът, който според древногръцката митология се опитал да убеди жителите на Троя да не приемат гръцкия „подарък“ – Троянския кон, е открита на 14 януари 1506 г. в лозе в Рим. Папа Юлий II изпраща Джилиано да Сангало и Микеланджело, които работели за Ватикана да проверят откритието. По тяхна препоръка папата закупил скулптурата и я изложил един месец по-късно.