РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Проверява се въздействието на туристическия поток върху опазването на Сикстинската капела

сикстинска капела

Ръководството на Ватиканските музеи възнамерява да проучи опазването на стенописите на Сикстинската капела, която се посещава от около 7 милиона туристи всяка година. Служителите се опасяват, че произведенията на Микеланджело може да са изложени на негативното въздействие на прах, висока влажност и въглероден диоксид, издишван от милиони туристи.

Ръководителят на отдела за реставрация на Ватиканските музеи Паоло Виолини заяви, че проверката на стенописите ще започне през януари и ще продължи около три месеца. „Нашата работа е по-скоро като лекарство. Трябва да се уверим не само, че изображението остава непокътнато, но и че говори с оригиналния си глас“, каза Виолини.

Очаква се инспекцията и евентуалната реставрация на стенописите да приключат преди началото на Великденската седмица, която през 2026 г. започва на 5 април за католиците. Музейните служители ще проверят и доколко добре настоящата климатична и вентилационна система предпазва стенописите на Микеланджело от атмосферните условия. Ако е необходимо, експерти ще направят корекции в сложната система.

Папа Юлий II основава музеите през XVI век.

Това изключително културно и историческо богатство, наброява 11 музея с 5 галерии и 1400 зали. Сикстинската капела и Стаите на Рафаело са задължителните спирки при обиколката на Ватиканските музеи.

Началото е поставено с мраморна статуя, закупена преди 500 години. Скулптурата Лакоон и синовете му – свещеникът, който според древногръцката митология се опитал да убеди жителите на Троя да не приемат гръцкия „подарък“ – Троянския кон, е открита на 14 януари 1506 г. в лозе в Рим. Папа Юлий II изпраща Джилиано да Сангало и Микеланджело, които работели за Ватикана да проверят откритието. По тяхна препоръка папата закупил скулптурата и я изложил един месец по-късно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени