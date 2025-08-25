Министерството на финансите продаде 3-годишни ДЦК за 300 млн. лева

На 25 август Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. , която беше пусната в обращение на проведения на 20 януари 2025 г. аукцион, съобщиха от финансовото ведомство. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 25 август аукцион, с което достигна 1.3 млрд. лв. номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,40 процента.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 386.85 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 68 600 000 лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.29. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 42 базисни точки и е най-ниският от пускането на емисията в обращение до момента.

Датата на плащане за одобреното количество е 27 август. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточниха от Българската народна банка.