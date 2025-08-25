Още един бус с 24 мигранти е заловен в Лозенец

Конвоите, превозващи нелегални мигранти през страната напоследък се увеличават. След микробусът, натъпкан с мигранти в Лозенец, снощи отново е заловен бус с 24 мигранти и с български водач. Новината бе споделена в национален ефир от главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. „Това е ежедневие, случва се за нас всеки ден и всяка нощ да залавяме такива групи“, призна главен комисар Златанов.

Микробусът е бил заловен отново в района на село Лозенец, община Царево. Според шефа на „Гранична полиция“ основният натиск по българо-турската граница е на изток, в района на Малко Търново и Резово. Златанов подчерта, че трафикантите от турска страна използват и дронове. Златанов увери, че българските гранични власти са в 24-часов режим на интензивна работа.

Директорът на „Гранична полиция“ разкри, че през последната година са разбити над 15 групи за трафик, включително и при международни операции.