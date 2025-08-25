Дребните инвеститори загубиха 20 млн. долара от YZY Memecoin на Кание Уест

Мемкойнът на Кание Уест (YZY Memecoin) стана достъпен за инвеститорите на 21 август и след кратък период загуби над 70% от стойността си. Валутата трябваше да се превърне в основа за бъдеща екосистема, но тъй като в момента не е част от значима технология, спадът в цените беше очакван. Печалбата беше регистрирана главно от „вътрешни лица“, докато дребните инвеститори загубиха над 20 милиона долара. Единственият фактор, който може да подкрепи котировките на новия актив, са новините около името на неговия създател, смятат експерти.

Стартирането на нова дигитална валута, създадена от американския рапър и дизайнер Кание Уест, се оказа провал. Мемкойнът YZY Money (YZY) на блокчейна Solana беше създаден на 17 август, но търговията започна сутринта на 21 август. Според Coinbase цената на валутата надхвърли нивото от 250 долара в първите минути. В пика си капитализацията на YZY надхвърли 3.2 милиарда долара. Въпреки това, скоро след това котировките започнаха бърз спад, губейки над 70% от максималната цена. Основният срив настъпи в първия ден на търговията. В следващите дни тя се забави значително, но не спря. В резултат на това до неделя вечерта цената на валутата беше около 54 долара.

Новият токен трябва да стане основата на екосистема,

която включва крипто процесора Ye Pay, както и дебитната карта YZY Card. Официалният уебсайт посочва, че системата ще се превърне в „концепция за нова икономика без централизиран контрол“.

Спадът в котировките също не може да се обясни със слабостта на пазарната ситуация, смятат анализаторите.

През последната седмица курсът на Bitcoin (BTC) падна с 3%, но валутата продължава да е близо до историческия си максимум – над 114 500 долара. Курсът на Ethereum (ETH) миналата седмица актуализира историческия си максимум и надхвърли 4900 долара.

Според анализатори,

рязък срив на котировките е напълно нормално явление, когато става въпрос за криптовалути,

лансирани от известни личности, особено такива скандални като Кание Уест. Като правило „няма значима технология или екосистема зад подобни активи, в която те биха участвали“, обясняват експертите. Както мемкойните, така и криптовалутите, лансирани от известни личности, се основават на силата на марката, хайпа и общността, отбелязват те.

Не всички подобни активи обаче губят стойност толкова бързо.

Например, криптовалутата, лансирана през януари 2025 г. от американския президент Доналд Тръмп (TrumpCoin), се задържа на повърхността по-дълго – през първата седмица тя показа 36% увеличение на стойността си, но в края на месеца вече преживяваше силна корекция, в резултат на което стойността ѝ падна с повече от 6.5 пъти. Сега цената на валутата на американския президент е под 9 долара.

Всъщност, стойността на подобни активи, както и способността им да растат, до голяма степен се определя от нивото на интерес на аудиторията.

Движението на курса се основава единствено на спекулации на инвеститорите,

посочват участниците на пазара. Първопричината на растеж се формира поради вълнението около името, но моделът на подобни активи включва също толкова бързи корекции. Те не могат да се считат за инвестиция в класическия смисъл.

В случая с YZY печалбата е регистрирана главно от „или много опитни търговци, или вътрешни лица, които са успели да купят токена веднага след старта“, са коментарите на анализаторите. Инвеститорите-аматьори на дребно, които се хванаха на бързия растеж и очакваха да спечелят „x“ от младия проект, се озоваха на червено.

Според платформата Nansen общите загуби на инвеститорите на дребно възлизат на над 20 милиона долара. Потенциалът за растеж на валутата е ограничен единствено от интереса на аудиторията към името на Кани Уест и новините около него. Проектът също така не притежава фактори, които биха могли да подкрепят котировките – няма нито възможност за разширяване на общността, нито готова екосистема, а декларираното използване в рамките на платежната система повдига въпроси, е коментарът на повечето експерти. YZY Money очевидно е силно манипулиран актив. След няколко дни може да отскочи от местното дъно, но е по-добре инвеститорите на дребно да не се занимават с подобни криптовалути, препоръчват брокери.

(по материали от чуждестранния печат)