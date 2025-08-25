Сирийският президент ще направи обръщение пред Общото събрание на ООН

Очаква се сирийският временен президент Ахмед аш Шараа да произнесе реч на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, съобщи Ройтерс.

Изявлението на Шараа ще е първото на сирийски държавен глава пред Общото събрание от 1967 г., когато говори тогавашният президент Нуредин Атаси.

Въпреки миналото си на джихадист, поради което е обект на санкции на ООН и забрана за пътуване, Шараа е успял да получи разрешение за пътувания. Той се срещна с американския президент Доналд Тръмп през май, а седмица по-рано разговаря с френския лидер Еманюел Макрон в Париж, което бе първото му посещение в страна от Запада.