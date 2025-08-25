РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Сключен е Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари

Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари Методи Metodiev

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев участва в официалната церемония по сключването на Меморандума за разбирателство за развитие на капиталовите пазари между Министерството на финансите на България и министерствата на финансите на Хърватия, Полша, Румъния, Словения, Словашката република, Република Северна Македония и Министерството на националната икономика на Унгария. Церемонията се проведе днес в Загреб.

Меморандумът  урежда институционалното сътрудничество за развитието на по-дълбоки и по-ефективни капиталови пазари в региона. Целта е намаляване на пречките пред трансграничните капиталови потоци и улесняване на достъпa до финансиране за предприятията. Това  ще стимулира икономическия растеж и ще допринесе за макроикономическата и финансовата стабилност в страните по Меморандума.

„Развитието на капиталовите пазари в региона ще улесни мобилизирането на повече частни спестявания

за продуктивни инвестиции и устойчив икономически растеж. Местните екосистеми са от съществено значение за осигуряване на финансиране на  стартиращите и малките и средни предприятия, а местните инвеститори играят важна роля за  периода на първите години от развитието им“, коментира заместник-министър Методиев по време на церемонията.

Той отбеляза, че регионалното сътрудничество е важно, за да се осигури възможността на тези предприятия да финансират растежа си и да развиват и трансгранична дейност. А свързаността на капиталовите пазари в региона ще осигури достъп на местните емитенти до повече инвеститори и ще доведе до увеличаване на инвестиционните потоци.

