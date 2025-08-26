Постигнатото с мъка и голям европейски компромис митническо примирие със Съединените щати пощади ЕС от гнева на американския президент Доналд Тръмп, но нанесе удар по авторитета му.

Брюксел се видя принуден да остави президентската администрация във Вашингтон да му диктува правилата на играта, опасявайки се, че Тръмп ще спре ефективно помощта за Украйна и ще прехвърли цялата тежест на войната върху европейските платци.

ЕС и САЩ публикуваха на 21 август съвместно изявление, с което се установява рамка за „справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции“, което надгражда политическото споразумение, постигнато от председателката Фон дер Лайен и президента Тръмп на 27 юли.

Така благодарение и на усилията на еврокомисаря по търговията Марош Шефчович и неговите американски колеги – министърът на търговията Хауърд Лутник и търговският представител Джеймисън Гриър, беше избегната мащабна търговска война. Това бе разчетено от пазарите от двете страни на Атлантика като грижа за индустрии на стойност стотици милиарди евро, като например енергийния сектор и отбраната.

Съгласно споразумението Европейският съюз ще премахне митата върху вноса на всички промишлени стоки от Съединените щати и ще предостави преференциален достъп до европейския пазар за широка гама продукти, включително морски дарове, преработени храни, семена, свинско месо, млечни продукти. В допълнение европейските страни се ангажират да купят от САЩ до 2028 г. петрол, природен газ и ядрена енергия на стойност 750 млрд. долара. Също така ЕС трябва да инвестира още 40 млрд. долара в покупката на AI чипове, а европейските компании да инвестират в рамките на три години 600 млрд. долара в стратегически сектори на американската икономика.

В същото време Вашингтон ще наложи 15% базово мито за целия европейски внос, като от 1 септември ще се прилагат мита за най-облагодетелствана нация само за самолетни части, генерични фармацевтични продукти и корк. За радост на германските и италианските компании, САЩ ще намалят още митата за внос на автомобили и автомобилни части.

Ако ЕС не беше сключил тази сделка, имаше огромен риск Тръмп да удари европейските държави с общи мита от 30%, както се закани.

Брюксел беше подготвил пакет от контрамерки, като допълнителни тарифи върху вноса на промишлени и селскостопански стоки – например самолети, мотоциклети, говеждо месо, уиски и цитрусови плодове. Обмисляха се и ограничения на износа от общността на определени продукти на обща стойност 4.4 млрд. евро. Но тези контрамерки бяха по-скоро опит да се действа като Тръмп, със заплахи, без никакво конкретно намерение да се приложат.

Впрочем европейски икономисти смятат, че има по-сериозно предизвикателство от по-високите мита. Това е фактът, че споразумението противоречи на основните принципи на многостранната търговска система – реципрочност и недискриминация. Да не забравяме, че Брюксел от години упреква Китай за същите неща.

„Използвайки комбинация от мита и споразумения за достъп до чуждестранни пазари и инвестиции, Съединените щати положиха основите за нов световен търговски ред“, коментира пред американските медии главният търговски преговарящ на Тръмп Джеймисън Гриър.

Гриър има право. Новият ред са правилата на Тръмп. Самата Фон дер Лайен посочи след обявяването на споразумението, че е „най-доброто, което е могло да бъде постигнато“. Все пак Брюксел очаква от Тръмп да се ангажира с гаранции за сигурността на Украйна и да не настройва допълнително администрацията си срещу Европа. Другият аргумент е, че Евросъюзът е крайно зависим от американските оръжия, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана, както и от американското оперативно разузнаване.

Така обаче ЕС се превръща в заложник на Тръмп. Подчинената позиция бе най-явна, когато Фон дер Лайен призна в голф клуба на американския президент през юли, че Европа има „излишък“ със Съединените щати и че сделката е успешна. Само че можеше ли да постъпи по друг начин и да рискува рухването на търговия за милиарди евро?

Търговията със стоки и услуги между ЕС и САЩ се е удвоила през последното десетилетие, надхвърляйки 1.6 трилиона евро през 2024 година. Става дума за стоки и услуги за над 4.2 милиарда евро, прекосяващи Атлантика всеки ден.

Статистиката е от преди втория мандат на Доналд Тръмп, който започна през януари. Американският президент е уверен, че сега парите за Америка ще са повече и както е тръгнало, със сигурност ще изпълни намеренията си.