75% са загубите на вода в Плевен, ВиК екипи от страната се включват в проверките в града

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че ще изпрати екипи от ВиК оператори от цялата страна в Плевен, за да откриват течове и незаконни присъединявания към водопреносната мрежа. Поводът е сериозният проблем със загубите на вода, които според данни на ВиК холдинга достигат до 75%. Иванов заяви, че държавата ще бъде безкомпромисна към подобни кражби и призова гражданите да подават сигнали за незаконни включвания.

Като краткосрочна мярка в кварталите с нарушено водоподаване ще бъдат разположени водоноски. Паралелно започват сондажи за достъп до нови водоносни пластове. В средносрочен план се предвижда реализирането на проекта за водния цикъл на Плевен, а дългосрочно решение ще бъде изграждането на язовир „Черни Осъм“, за който скоро започна процедура за избор на изпълнител.

Министърът подчерта, че подобни проверки вървят в цялата страна и даде пример с община Рила, където от 1300 включвания 1200 са били незаконни.

Народният представител Валери Лачовски допълни, че кметовете ще могат да предлагат приоритетни проекти за финансиране от регионалното министерство, извън Приложение 3.

Иванов инспектира и строителството на участък 1 от автомагистрала „Хемус“ между пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“. Той обяви, че закъснението се дължи на реконструкцията на път III-305, който ще бъде пуснат за движение до края на месеца. По трасето Боаза – Дерманци остават довършителни дейности като поставяне на мантинели и маркировка, за да може в края на септември връзката при Дерманци да бъде напълно функционираща.

„Четирите години безвремие доведоха до неспазване на срокове и забавяне на инфраструктурни проекти, но днес вървим на пълни обороти. Няма да допуснем некачествено изпълнение“, подчерта регионалният министър. И допълни, че ще бъдат изградени още 2–3 км след Дерманци за движение към Угърчин, като етап 2 трябва да приключи до края на 2027 година. Той съобщи още за обстойна проверка на участък 4 и предстояща рехабилитация на шест километра от път I-3 преди ремонта между Радомирци и Телиш.