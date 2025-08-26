РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Сигнал за черна пантера край Тутракан вдигна на крак институциите

Сигнал за черна пантера край Тутракан вдигна на крак институциите

Необичаен сигнал е подаден на 25 август около 16:00 ч. в Районното управление на полицията в Тутракан.

Очевидци съобщили, че между селата Търновци и Богданци са забелязали диво животно, което по описания напомня на черна пантера.

Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов незабавно е информирал областния управител на Силистра. От своя страна кметовете на двете села са предприели действия за уведомяване на жителите да повишат вниманието си и да бъдат предпазливи, както и за ограничаване на евентуални рискове.

По разпореждане на областния управител Илиян Великов е сформиран кризисен щаб, който ще координира действията на институциите за овладяване на ситуацията и гарантиране на безопасността на населението. Заседанието ще се проведе в утрешния ден.

Установени са контакти и със специалисти от зоопарка във Варна, които ще напътстват и координират предприеманите мерки.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

