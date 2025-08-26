Вучич и Лавров обсъдиха ситуацията в Косово и Босна

Сръбският президент Александър Вучич е провел телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров, съобщи самият Вучич в публикация в профила си в Инстаграм. Двамата са обсъдили ситуацията в Косово и Босна и Херцеговина, както и по-нататъшното развитие на икономическото сътрудничество между Сърбия и Русия.

Вучич написа, че с Лавров са обсъдили „преди всичко политическата ситуация в региона“. Специален акцент е поставен върху положението в Босна и Херцеговина и кризата, породена от „постоянните атаки срещу Република Сръбска отвън“.

Вучич описва разговора като „дълъг и сърдечен“.