Близо 1 милион пътувания на българи в чужбина през юли, над 2 милиона чужденци посетили България

През юли българите са осъществили малко над 1 милион пътувания в чужбина – с 16.8% повече в сравнение със същия месец на 2024 година. Ръст има при всички наблюдавани цели. Най-много пътувания са били към съседни държави: Гърция (261.7 хил.), Турция (253.2 хил.) и Румъния (91.7 хил.). Следват Германия (56.7 хил.), Сърбия (54.3 хил.), Италия (38.4 хил.), Франция (34.8 хил.), Северна Македония (33.2 хил.), Испания (31.5 хил.) и Австрия (28.8 хил.), показват данни на Националния статистически институт. Почти половината от всички пътувания (49%) са били за почивка и екскурзия, 35.4% – с други цели, а 15.6% – служебни.

Посещенията на чужденци в България през юли също нарастват – достигат 2.004 млн., което е с 5.6% повече от предходната година. От тях 36.5% (730.8 хил.) са транзитни преминавания. Гражданите на Европейския съюз представляват 54.6% от всички чужденци, или над 1.09 млн. души. Най-много са били туристите от Румъния (28.1% от всички в ЕС), Германия (16.7%), Полша (9.6%) и Гърция (8.6%). От групата „Други европейски страни“ идват 745.5 хил. души, като най-много са от Турция – 305.4 хил.

Най-голям брой посещения в България през юли са реализирали граждани от Румъния (307.5 хил.), Турция (305.4 хил.), Украйна (220.5 хил.), Германия (183.2 хил.), Полша (105.6 хил.), Сърбия (95.1 хил.), Гърция (93.9 хил.), Чехия (73.4 хил.), Обединеното кралство (50.2 хил.) и Нидерландия (48.3 хил.). Водещ мотив за пътуванията на чужденците у нас е туризмът – 51.7% са за почивка и екскурзия, 42.6% са с други цели, а 5.7% – със служебни.