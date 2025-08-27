БНБ въвежда насоки на Европейския банков орган за оценка и регистриране на фирми, обслужващи кредити

Управителният съвет на Българската народна банка реши, че от 27 август ще спазва нови насоки на Европейския банков орган.

Насоките се отнасят до оценка на знанията и опита на ръководството на фирмите, които обслужват кредити; и създаване и поддържане на национални списъци или регистри на тези фирми.

И двата документа са издадени на основание Директива (ЕС) 2021/2167 и Регламент (ЕС) № 1093/2010. Указанията са задължителни както за националните надзорни органи (като БНБ), така и за всички дружества, които предоставят услуги по обслужване на кредити в рамките на Европейския съюз.