„Булгаргаз“ ще внесе коригирано предложение за по-ниска цена на газа

„Булгаргаз“ ще предложи по-ниска цена на природния газ за септември. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов на заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране.

Газовият доставчик предлага за идния месец цената, по която продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде 60,52 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е с близо 3% по-ниско спрямо утвърдената стойност за август от 62,09 лв./MWh. Първоначалното предложение за септември беше за цена от 60,99 лева.

До края на деня „Булгаргаз“ ще внесе новото предложение. КЕВР ще вземе решение за определяне на цената на закрито заседание, което ще се проведе в четвъртък, 28 август.

