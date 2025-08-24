„Булгаргаз“ предлага 2% поевтиняване на природния газ през септември

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Булгаргаз“ внесе заявление до енергийния регулатор за 2% поевтиняване на природния газ през септември. Ако предложението бъде одобрено, синьото гориво ще се търгува за близо 61 лева за мегаватчас без такси и налози.

Ценовият микс включва доставки по договора с Азербайджан и втечнен газ, внесен през Турция. Възможни са и количества по споразумението с турската „Боташ“, но в документацията не са уточнени параметри за обем и цена. Доставки няма да се правят през терминала в Александруполис, а от газохранилището в Чирен няма да се теглят количества, тъй като в момента се нагнетява газ – разход, който също ще бъде отчетен в цената.

Окончателното решение ще бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране след публично обсъждане на предложението.

