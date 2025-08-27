Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

През юли средният лихвен процент по потребителските кредити в левове се повишава до 9,15%, показват данни на Българската народна банка. Жилищните кредити отбелязват минимален ръст – до 2,44%. При депозитите на домакинствата лихвите леко нарастват, като достигат 0,95% в левове и 1,42% в евро. В същото време лихвите по срочните депозити на бизнеса намаляват значително – до 1,52% в левове и 1,48% в евро.
Потребителски и жилищни кредити:
- Лихвите по потребителските кредити в левове нарастват с 0,40 пункта до 9,15%, а годишният процент на разходите (ГПР) – до 9,53%.
- При жилищните кредити в левове има минимално повишение – средната лихва достига 2,44%, а ГПР – 2,75%.
Други кредити:
- Лихвите по кредити за енергийна ефективност и други в левове намаляват до 4,05%.
- При кредити за работодатели и самонаети лица средната лихва спада до 4,14%.
- Лихвата по овърдрафт в левове намалява до 13,69%, докато при кредитните карти се повишава леко до 21,36%.
Кредити за бизнеса:
- За кредити до 1 млн. евро в левове лихвата се повишава до 4,06%, а за над 1 млн. евро – до 4,04%.
- За кредити до 1 млн. евро в евро лихвата пада до 4,05%, а за над 1 млн. евро – до 4,22%.
- Овърдрафтът за бизнеса намалява както в левове (3,36%), така и в евро (3,66%).
Депозити на домакинствата:
- Лихвите по срочните депозити в левове нарастват до 0,95%, а по тези в евро – до 1,42%.
- Овърнайт-депозитите остават почти нулеви (0,01%).
- Депозитите с предизвестие се повишават леко в левове до 0,23%, а в евро остават на 0,16%.
Депозити на бизнеса:
- Лихвите по срочните депозити в левове намаляват осезаемо – до 1,52%, а по тези в евро – до 1,48%.
- При овърнайт-депозитите в левове няма промяна (0,05%), докато в евро има лек ръст – до 0,14%.