Прокуратурата поиска постоянен арест за 18-годишния „джигит“, причинил смъртоносна катастрофа на 14 юли

джигит

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 18-годишния „джигит“ Валентин Асенов. Той предизвика катастрофа в столичния квартал „Христо Ботев“ на 14 юли вечерта, блъскайки се в АТВ. В резултат на удара, водачът на АТВ бе ранен, а возещият се до него 37-годишен Асен Димитров, баща на три деца, малко по-късно почина в болница.

Разследването започна още на 14 юли в условията на неотложност със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се провежда от СДВР, първоначално под ръководството и надзора на Софийска районна прокуратура. Към момента обаче е под надзора и ръководството на Софийска градска прокуратура, уточняват от държавното обвинение.

Направената експертиза сочи, че водачът е бил под влиянието на наркотичното вещество тетрахидроканабинол (марихуана).

В хода на разследването е установено, че деянието се отличава с висока степен на обществена опасност. Налице е и реална опасност Валентин Асенов да извърши друго подобно действие, застрашаващо живота на останалите. С тези доводи Софийската градска прокуратура е поискала от съда да вземе спрямо обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Предстои разглеждане на искането на СГП от съда, а разследването по случая продължава. Припомняме, че във връзка с този трагичен инцидент точно преди седмица близки на загиналия Асен Димитров излязоха на протест с въпрос защо виновният шофьор е на свобода. Братът на загиналия – Денчо Димитров – разказа, че 18-годишният „джигит“ се хвалел из квартала, че всичко било уредено – баща му бил платил на когото трябва и той ще се измъкне безнаказан.

