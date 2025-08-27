РЕГИСТРИРАЙ СЕ
MINA София отваря врати с 360-градусови прожекции на картини на Ван Гог, динозаври и Древен Египет

Мина София

На 29 август в София отваря врати ново изложбено пространство. Това е музей MINA София, който ще предложи на посетителите 360-градусови прожекции, оригинален саундтрак и 3D среда. Намира се на бул. „Ситняково“ 48, на 3-тия етаж на Сердика Център и е с работно време от сряда до неделя – в интервала от 12.00 до 21.00 и от 10.00 до 21.00 (през уикенда).

За първи път подобен музей е открит в румънската столица Букурещ, като само за две години от създаването си той е посетен от 700 000 души. У нас, купувайки си билет, посетителите ще могат да видят три 360-градусови прожекции с оригинален звуков дизайн. Едната от тях е посветена на Ван Гог, втората – на праисторическия свят на динозаврите, а третата – на Древен Египет.

Изложбите са подготвени така, че да са подходящи и за деца, уверяват организаторите.

