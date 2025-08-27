РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Общинският съветник Александър Македонски от Дряново подаде оставка

Общински съветник от Дряново подаде оставка. Александър Македонски беше единственият, който представляваше Коалицията „Единни за Дряново“ в местния 13-членен парламент.

Напусналият Общинския съвет в Дряново Александър Македонски беше водач на листа на последните местни избори от името на коалиция от партии „Граждани за общината“.

За всички 11 кандидати това бяха първите избори за участие във властта. Македонски e инициатор на много дарителски инициативи, а в края на миналата година – на предложението за замразяване на възнагражденията на общинските съветници.

Отказът да продължи мандата си мотивира с това, че за близо две години на тази позиция не е успял да свърши работа, според своите собствени очаквания, и да постигне резултати, които да оправдаят заеманото място и гласувано доверие.

