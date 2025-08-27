РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МРРБ обяви 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен

МРРБ обяви 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен

21 са набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен. Определени са точни срокове и са достъпни на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Те включват дейности, които ще бъдат реализирани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период, отговорните институции и източниците на финансирането им.

До 1 септември Община Плевен трябва да изготви списък с необходимите параметри и стойност, за да бъдат осигурени помпено-хидрофорни системи за учебни, социални и медицински заведения.

До възстановяване на водоподаването в Плевен ще бъдат осигурявани водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от града.

15 септември е срокът за рехабилитацията на два водопровода, финансирана от ВИК – по ул. „Георги Кочев“ и по ул. „Люляк“, в ниската зона на ж.к. „Сторгозия“. Започва и подмяна на амортизирани сградни водопроводни отклонения с цел намаление на загубите на вода по ул. „Дойран“ и в други зони на града. Срокът за изпълнение на тази мярка е юни 2026 г. 

Ще бъдат направени и проекти за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа.

Дългосрочната мярка е изграждане на водоснабдителна система „Черни Осъм“ – за населени места в областите Ловеч и Плевен. До 1 септември се предвижда да бъдат обявени обществените поръчки за изготвяне на прединвестиционно проучване и за подробен устройствен план за язовир „Черни Осъм“.

В средносрочен план, до края на 2029 г., с европейски средства ще се финансира реконструкцията на 6 помпени станции, 12 резервоара, близо 6 км водопроводна мрежа и 234 сградни водопроводни отклонения. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени