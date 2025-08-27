МРРБ обяви 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен

21 са набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен. Определени са точни срокове и са достъпни на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Те включват дейности, които ще бъдат реализирани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период, отговорните институции и източниците на финансирането им.

До 1 септември Община Плевен трябва да изготви списък с необходимите параметри и стойност, за да бъдат осигурени помпено-хидрофорни системи за учебни, социални и медицински заведения.

До възстановяване на водоподаването в Плевен ще бъдат осигурявани водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от града.

15 септември е срокът за рехабилитацията на два водопровода, финансирана от ВИК – по ул. „Георги Кочев“ и по ул. „Люляк“, в ниската зона на ж.к. „Сторгозия“. Започва и подмяна на амортизирани сградни водопроводни отклонения с цел намаление на загубите на вода по ул. „Дойран“ и в други зони на града. Срокът за изпълнение на тази мярка е юни 2026 г.

Ще бъдат направени и проекти за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа.

Дългосрочната мярка е изграждане на водоснабдителна система „Черни Осъм“ – за населени места в областите Ловеч и Плевен. До 1 септември се предвижда да бъдат обявени обществените поръчки за изготвяне на прединвестиционно проучване и за подробен устройствен план за язовир „Черни Осъм“.

В средносрочен план, до края на 2029 г., с европейски средства ще се финансира реконструкцията на 6 помпени станции, 12 резервоара, близо 6 км водопроводна мрежа и 234 сградни водопроводни отклонения.