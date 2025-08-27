РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Радев пристигна в Германия за откриването на нов завод на „Райнметал“

Радев наложи вето върху промените в Закона за здравното осигуряване

Президентът Румен Радев пристигна в Германия, където е на двудневно посещение във връзка с откриването на нов високотехнологичен завод на германския концерн „Райнметал“ (Rheinmetall) , съобщи БТА.

Държавният глава е получил специална покана от изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. За 2024 г. един от най-големите отбранителни концерни в Европа може да се похвали с рекордна печалба от близо 1.5 млрд. евро или ръст от 61% спрямо предходната година.

По данни на германски медии новият завод, който е разположен в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще произвежда 155-милиметрови снаряди по стандарта на НАТО. Инвестицията в него е за над 500 млн. евро.

Очаква се още тази година заводът да произведе 25 000 броя 155-милиметрови снаряди. Търсенето на този тип боеприпаси се увеличи значително с избухването на войната в Украйна през 2022 година. От 2027 г. се очаква производството да се увеличи до 350 000 снаряда годишно.

На официалното откриване днес ще бъдат и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, и министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, както и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

Междувременно по-рано днес председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев потвърди, че „Райнметал“ще участва в строителството на два завода в България. Единият ще бъде за производство на барут, а другият – за снаряди, като инвестицията в тях ще е за общо над 1 млрд. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени