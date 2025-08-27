Президентът Радев пристигна в Германия за откриването на нов завод на „Райнметал“

Президентът Румен Радев пристигна в Германия, където е на двудневно посещение във връзка с откриването на нов високотехнологичен завод на германския концерн „Райнметал“ (Rheinmetall) , съобщи БТА.

Държавният глава е получил специална покана от изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. За 2024 г. един от най-големите отбранителни концерни в Европа може да се похвали с рекордна печалба от близо 1.5 млрд. евро или ръст от 61% спрямо предходната година.

По данни на германски медии новият завод, който е разположен в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще произвежда 155-милиметрови снаряди по стандарта на НАТО. Инвестицията в него е за над 500 млн. евро.

Очаква се още тази година заводът да произведе 25 000 броя 155-милиметрови снаряди. Търсенето на този тип боеприпаси се увеличи значително с избухването на войната в Украйна през 2022 година. От 2027 г. се очаква производството да се увеличи до 350 000 снаряда годишно.

На официалното откриване днес ще бъдат и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, и министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, както и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

Междувременно по-рано днес председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев потвърди, че „Райнметал“ще участва в строителството на два завода в България. Единият ще бъде за производство на барут, а другият – за снаряди, като инвестицията в тях ще е за общо над 1 млрд. евро.