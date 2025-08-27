Депутатът Христо Гаджев потвърди: „Райнметал“ ще изгради у нас два завода

Председателят на парламентарната комисия по отбрана – Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС – потвърди в ефира на БНР, че германският концерт „Райнметал“ ще изгради два завода у нас – за барут и за 155-милиметрови снаряди.

Той обясни, че още от 2024 г. се работи по идеята за изграждането на завод за барут, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси и е дефицитен. Предвидено е 50% от собствеността му да са български, като тази част от инвестицията ще се покрие през европейски нисколихвени заеми. С участието си държавата ще гарантира, че заводът ще се случи. Предстои за съвместното дружество решението да се вземе от Народното събрание, добави още Христо Гаджев.

Председателят на парламентарната комисия по отбрана увери, че инвестицията няма да натовари бюджета на държавата, а ще се използва механизма SAVE, който е програма на ЕС за дългосрочни заеми, изплащани от държавите членки след 15 години. По думите на депутата в рамките на въпросните 15 години заводът сам ще си изплати заема, който е теглен за него.

Христо Гаджев добави и че освен частния проект за изграждане на завод за барут на Емилиян Гебрев има и още един – на „Арсенал“ – Казанлък, който обаче не е е публично достояние.

От БНР припомнят изказване на президента Румен Радев в отговор на обвиненията, че саботира работата на правителството. В него той уточнява, че е убедил германския оръжеен концерн „Райнметал“ да инвестира огромен финансов ресурс и върхови технологии в българската отбранителна индустрия и че е направил това като „подарък“ за правителството.