Прокуратурата и АДФИ се договориха да борят схемите с публичните финанси

Прокуратурата, в лицето на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Людмила Петкова, се споразумяха да си сътрудничат в противодействието на злоупотребите при разходването на публични финанси и уреждането на обществени поръчки, информират от пресцентъра на държавното обвинение.

Оттам уточняват, че двете институции ще продължат да обменят информация и да координират действията си при наличие на данни за извършено престъпление.

При съвместната си работа Прокуратурата и АДФИ ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени, свързани със защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки, както и информация за рискови сфери на корупция, измами и нарушения.

Предвижда се, също така, да се провеждат и двустранни срещи, а при необходимост – и обучения.