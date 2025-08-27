РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Прокуратурата и АДФИ се договориха да борят схемите с публичните финанси

АДФИ

Прокуратурата, в лицето на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Людмила Петкова, се споразумяха да си сътрудничат в противодействието на злоупотребите при разходването на публични финанси и уреждането на обществени поръчки, информират от пресцентъра на държавното обвинение.

Оттам уточняват, че двете институции ще продължат да обменят информация и да координират действията си при наличие на данни за извършено престъпление.

При съвместната си работа Прокуратурата и АДФИ ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени, свързани със защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки, както и информация за рискови сфери на корупция, измами и нарушения.

Предвижда се, също така, да се провеждат и двустранни срещи, а при необходимост – и обучения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени