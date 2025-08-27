Кабинетът на Мерц ще одобри на 27 август законопроект за набиране на военнослужещи

Кабинетът на германския канцлер Фридрих Мерц трябва да одобри в сряда (27 август) законопроект, който да стимулира набирането на персонал във въоръжените сили на страната – част от стратегията за отговор на новите рискове за сигурността след руската инвазия в Украйна.

Въпреки че военната служба в Германия първоначално ще остане доброволна, законът включва разпоредба, която би могла да възобнови задължителната й форма, ако броят на военнослужещите е недостатъчен, отменяйки приетиото през 2011-а спиране на набирането на новобранци. Законът трябва да влезе в сила през януари 2026-а, след като бъде одобрен от парламента.

Целта на мероприятието е да се увеличи числеността на армията с около 180 хил. души – до около 460 хиляди, включително най-малко 260 хил. действащи войници и около 200 хил. резервисти, според документ, разпространен от правителството в Берлин. Законодателството включва изискване навършилите 18-години мъже да попълват въпросник за здравословното си състояние, умения и готовност им за военна служба. Министърът на отбраната Борис Писториус е оптимист, че правителството може да я направи достатъчно привлекателна, за да се избегне необходимостта от задължителен вариант, който е стандартна практика сред някои съюзници от НАТО и Европейския съюз.

„Не става въпрос да изпратим някого на фронтовата линия,а точно обратното“, заяви Писториус на 27 август в интервю за радио Deutschlandfunk. И добави, че „силен Бундесвер в рамките на НАТО допринася за ефективно възпиране, така че никой да не се налага да воюва … Става въпрос за възпиране на всеки, който би могъл да ни нападне.“

Един от основните приоритети на Мерц, откакто встъпи в длъжност през май, е възстановяването и разширяването на дълго пренебрегваните въоръжени сили на Германия, така че да направи Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа. Коалицията от консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера и социалдемократите на финансовия министър Ларс Клингбайл на практика освободи разходите за отбрана от ограниченията за националните заеми, но недостигът на персонал в Бундесвера и липсата на интерес към военна кариера сред младите хора остават пречки.

Мнозинството млади германци са против военната повинност. Според проучване на Ipsos от юли, 55% от анкетираните лица на възраст между 18 и 29 години, не искат възстановяване на задължителната военна служба.

За да се подчертае важността на закона за правителството на Мерц, кабинетът ще проведе заседанието си в сряда в сградата на Министерството на отбраната, а не в канцлерството, за първи път от 1992-а насам. Законопроектът, договорен от управляващия алианс въз основа на коалиционното им споразумение, не е достатъчно убедителен за някои от консервативните съюзници на канцлера, които настояваха за разпоредба, задействаща автоматично наборна военна служба, ако доброволният модел не успее да привлече достатъчно персонал.

Томас Ерндл, депутат от Бундестага от консервативния блок на Мерц, обеща да настоява за промени в предложения проект в долната камара на парламента.

„Няма да позволим той да бъде приет без значителни корекции“, написа на 26 август вестник „Тагешпигел“, позовавайки се на изказване на Ерндл. Депутатът е заявил още, че „Бундесверът трябва да каже от колко персонала се нуждае, за да изпълнява задачите си, и след това да му бъде гарантиран този брой – нито повече, нито по-малко.“