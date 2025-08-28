Deutsche Bank отнесе глоба от 3 млн. долара от хонконгския регулатор на ценни книжа

Германската Deutsche Bank („Дойче банк“) е глобена с 23.8 млн. хонконгски долара (3.05 млн. щ. долара) за различни неправомерни деяния в периода между 2015-а и 2023-а, съобщи хонконгският регулатор на ценни книжа на 28 август. Нарушенията включват завишаване на таксите за управление на активите на клиентите, неправилно определяне на кредитните оценки за риск на продуктите и неразкриване на взаимоотношения за инвестиционни банкови услуги в определени изследвания, твърди Комисията за ценни книжа и фючърси на Хонконг.

Регулаторът посочва, че дисциплинарните мерки са резултат от разследвания, предизвикани от собствени доклади на германския банков лидер публикувани между декември 2020-а и декември 2023 година.

В официално изявление, изпратено на агенция „Ройтерс“ от „Дойче банк“, кредиторът твърди, че е разрешил проблемите и е засилил вътрешния си контрол, за да гарантира, че тези инциденти няма да се повторят.

Общият размер на надвишените от банката такси на клиентите е приблизително 39 милиона долара между ноември 2015 г. и ноември 2023 г., по данни на Комисията за ценни книжа и фючърси. Впоследствие ощетените потребители са получили надвзетите суми. Регулаторът заяви, че завишените такси са резултат от невъзможността на кредитора да приложи намалени ставки за клиентите и да завиши или занижи оценките на фондовете, което е довело до прекомерни комисионни за попечителство и управление.

Комисията за ценни книжа и фючърси установи също, че „Дойче банк“ не е разкрила взаимоотношения, свързани с инвестиционни услуги, с различни компании, регистрирани на борсата в Хонконг, в 261 отчета за отделни акционерни дружества и 1590 отраслови отчета, издадени между септември 2014 г. и септември 2021 година.

Освен това кредитната институция неправилно е присвоила по-ниски рейтинги за продуктов риск на 40 търгувани на борсата фондове, което е довело до 10 трансакции, надвишаващи нивото на толерантност към риск на клиентите.

Ден по-рано, на 27 август, конкурентът на „Дойче банк“ – британският „Ейч Ес Би Си холдингс“ – беше глобен с 4.2 млн. хонконгски долара от регулаторните органи на острова защото не е разкрил правилно инвестиционно-банковите си взаимоотношения в повече от 4200 изследователски доклада, публикувани между 2013-а и 2021 година.