Apple ще бъде водещ клиент на TSMC за 2nm чипове до 2027 г.

Технологичният гигант Apple планира да използва 2nm технологията на тайванската мултинационална компания за производство на полупроводници TSMC за своя предстоящ чип A20, който се очаква да захранва серията iPhone 18. Нови публикации разкриват пътната карта на производителя за въвеждането на чипа в масово производство и индустриалната надпревара за осигуряване на ранни доставки.

Позовавайки се на източници от веригата за доставки, TSMC ще увеличи производството си по 2nm процеса през следващото тримесечие и вече ще иска до 30 000 долара на пластина – рекордно висока цена. Въпреки това, търсенето никога не е било по-голямо, като Apple сам си е осигурил „почти половината“ от производството.

За да отговори на този огромен интерес, TSMC е увеличила планирания месечен производствен капацитет в заводите си в Баошан и Каосюн. Освен това, тъй като производството на 4nm и 3nm вече е напълно резервирано до края на 2026 г., печалбата на компанията се очаква да надмине първоначалните прогнози, въпреки търговски предизвикателства като мита, валутни колебания и нарастващи разходи.

След Apple, който вече е ангажирал почти 50% от прозиводството на 2nm чипове на TSMC, се подреждат Qualcomm, AMD, MediaTek, Broadcom и дори Intel.