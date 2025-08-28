РЕГИСТРИРАЙ СЕ
По-високи глоби за авиокомпаниите, по-строг контрол на атракционите и участие на частни фирми в жп превозите, обяви Караджов

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи пред NOVA, че ще внесе поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които глобите за авиокомпаниите и наземните оператори ще бъдат увеличени десетократно. Повод са поредица от оплаквания срещу нискотарифната компания Ryanair, включително случай с онкоболна жена, недопусната до полет заради багаж. Караджов заяви, че е изпратил писмо до Еврокомисията за изработване на общоевропейска директива срещу подобни злоупотреби.

Министърът коментира и нуждата от по-строга регулация на атракционите – ще се създаде електронен регистър, ще се изисква задължителна застраховка и план за безопасност, а под 18 години ще се забрани управлението на джетове. Ще има и наказателна отговорност за фиктивен контрол.

Караджов спомена и трагичния инцидент, при който едно от двете момичета, скочили от влак край Клисура, е починало, а другото – полякиня – е в тежко състояние. „По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, каза той.

По темата за железопътния транспорт той обяви, че частни компании ще могат да участват в пътническите жп превози съгласно Плана за възстановяване и устойчивост. Секторът ще бъде разделен на три части – една основна за опитен оператор и две по-малки, отворени за всички желаещи превозвачи.

