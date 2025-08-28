РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Васил Терзиев подкрепи митинг на опозицията в Турция

Кметът на София Васил Терзиев, в ролята си на председател на мрежата на балканските градове Б40, и кметът на Барселона Хауме Колбони, който е заместник-председател на европейската мрежа „Юроситис“ (Eurocities), присъстваха на митинг в истанбулския квартал „Бейоглу“. Събитието бе организирано от опозиционната Народнорепубликанска партия в подкрепа на Екрем Имамоглу и задържаните кметове от партията.

Митингът под наслов „Народът отстоява волята си“ беше предаван на живо от опозиционните телевизионни канали „ХалкТВ“ , „Сьозджю“ и „Джумхуриет ТВ“.

“Свобода за кметовете”, ”Имамоглу президент”, „Или заедно, или никой “ , „Искаме избори”, „ПСР ни обрича на бедност”, „Искаме си кмета Инан Гюней“, се четеше на многобройните лозунги.

Снощният митинг беше 50-ият от серията прояви, които Народнорепубликанската партия провежда от 19 март насам в различни общини на Истанбул и други градове в Турция в подкрепа на Екрем Имамоглу. За разлика от предишните, този протест за първи път се състоя в самия център на мегаполиса.

Кметът на „Бейоглу“ Инан Гюней беше задържан преди няколко седмици при последната вълна от арести, заедно с още 17 души, което предизвика сериозни протести. На последвалите избори за нов кмет кандидатът на Народнорепубликанската партия в общинския съвет спечели, с което партията запази контрола си над общината.

