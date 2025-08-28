Поредното обратно изкупуване на акции от ByteDance оценява компанията на над 330 млрд. долара

Собственикът на приложението за кратки видеа TikTok, ByteDance, планира ново обратно изкупуване на акции за служители, което ще оцени китайския технологичен гигант на над 330 милиарда долара, благодарение на продължаващия растеж на приходите, съобщават три източника, запознати с въпроса. И допълват, че компанията възнамерява да предложи на персонала си 200.41 долара за акция в рамките на сделката, което е с 5.5% повече спрямо предложените преди около шест месеца 189.90 долара за акция, когато пазарната оценка на ByteDance беше приблизително 315 милиарда долара. Очаква се програмата за обратно изкупуване да стартира през есента.

Последното изкупуване на акции при по-висока оценка идва в момент, когато ByteDance укрепва позицията си като най-голямата по приходи социална медийна компания в света, като постъпленията й за второто тримесечие са се увеличили с 25% на годишна база. Този ръст донесе приходи от около 48 млрд. щ. долара през второто тримесечие, като по-голямата част от тях идват от китайския пазар, заради политическия натиск да се разграничи от американския си клон.

През първото тримесечие постъпленията на ByteDance нараснаха до над 43 милиарда долара, което я прави най-голямата социална медийна компания в света по този показател, изпреварвайки получените от Meta 42.3 милиарда долара за същия период. И двете компании запазиха над 20-процентен растеж на продажбите през второто тримесечие, подпомогнати от силно търсене на реклама.

Шестмесечните обратни изкупувания на фирмени книжа на ByteDance позволяват на служителите на частната компания да продадат на печалба част от акциите си. Все по-често компаниите на по-късен етап провеждат редовни сделки от този вид, за да задържат персонала и да осигурят ликвидност без да излизат на борсата, например чрез първично публично предлагане.

Много дружества, включително SpaceX и OpenAI, използват външен капитал на инвеститори, за да финансират тези програми. ByteDance обаче е изключение и последователно използва собствената си балансова стойност, което е показател за финансова гъвкавост и здравословни маржове. Тя се смята и за един от лидерите в областта на изкуствения интелект в Китай с инвестираните милиарди долари за закупуване на чипове на Nvidia, изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и разработване на собствени модели.