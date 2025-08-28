РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Осигуриха 463 млн. лв. за бизнеса в Стара Загора и с цел решаване на демографския проблем

Стара Загора

Близо 463 млн. лв. са осигурени за големия бизнес в региона на Стара Загора от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по процедурата „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загорa“ на Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, съобщиха от министерството, в лицето на заместник-министъра Юра Витанова.

Тя участва в специален информационен ден за представители на бизнеса. Средствата могат да се ползват за различни дейности. Сред тях са покупка на земя, строителство на нови сгради и ново модерно оборудване с машини и софтуер.

Целта е в региона да се стимулира икономиката и така да се подобри демографията. От мярката могат да се възползват и големи предприятия от общините Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, Тунджа, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград и Хасково.

Витанова напомни, че в рамките на одобрените Териториални планове за справедлив преход на областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, ще бъдат вложени около 3 млрд. лв. за осигуряване на преход към климатична неутралност.

Oсновната ни цел е създаването на жизнени, силни и устойчиви региони и пресичането на евентуални неблагоприятни демографски тенденции и регионални различия. Това е ключов финансов инструмент за целенасочена подкрепа на териториите“, коментира заместник-регионалният министър.

Съгласно правилата – всяко голямо предприятие, отговарящо на критериите, може да кандидатства с един проект, като минималната стойност е 1 млн. лева, а максималната 20 милиона лева. Бизнесът може да ползва средствата за придобиване на нови машини, съоръжения и оборудване, както и
специализиран софтуер за производствения процес.

Всеки проект трябва да води до създаване на нови работни места, а допълнителни точки ще се дават за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, както и за наемането на работници от секторите на въгледобива и производството на енергия.

Не са допустими фирми от транспортния бизнес, тютюневи компании, военна промишленост и др., съгласно нормативната уредба на Европейския съюз. Проектите трябва да се подадат до 17:00 часа на 28 ноември т.г., а срокът за изпълнението им е 30 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029 година.

