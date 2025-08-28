Никола Николов – Паскал беше доведен с белезници за разпит в антикорупционната комисия

Никола Николов – Паскал беше доведен в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъде разпитан по делото за аферата в Агенция „Митници“. Соченият за контрабандист Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. По същото дело обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бившият директор в „Гранична полиция“ Петър Субев. Те са обвинени за корупция и контрабанда.

Вчера Паскал беше предаден на българските власти на ГКПП „Калотина“. От там той беше конвоиран до следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“ в София, където да му бъде предявено обвинението. Прокуратурата може да го задържи до 72 часа без санкция на съд. Досега от държавното обвинение няма официално съобщение по случая.

Адвокатът на Паскал Галя Гълъбова коментира, че до ноември, когато последно е имала достъп до материали по разследването, не е имало никакви доказателства за връзки на клиента ѝ с длъжностни лица. По думите ѝ нямало СРС или свидетелски показания за подобни контакти, особено на високо ниво, както се твърди. Освен това доходите на Николов вече били доказани.

Бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев описа преди време Паскал като ключова фигура в производството и контрабандата на нелегални цигари. Той работел с голям турски контрабандист, който имал контакти по турската граница. През последните месеци двамата започнали нов канал, при който цигарите се произвеждали в Турция, тъй като било по-евтино, и се прехвърляли през България и Румъния към Западна Европа.

Тончев разказа, че в рамките на няколко дни са хванати два тира на един и същи шофьор – веднъж в Румъния с нелегални цигари и после в село Црънча. Не стана ясно обаче какво е станало с шофьора и защо Паскал досега не е бил арестуван, въпреки информацията в ДАНС.

Николов е роден в Димитровград, бивш митничар, който живее от години в Гърция. До момента не е бил обвиняван или съден, като за първи път се заговори за него през 2015 г., като се твърдеше, че за месец е прекарал стока за около 130 млн. лв. през ГКПП „Капитан Андреево“.